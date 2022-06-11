В МО рассказали о последних итогах спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков представил последние данные по спецоперации на Украине.

Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 дронов, заявили в ведомстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.