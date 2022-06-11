Контакт с украинскими формированиями на заводе "Азот" установлен – представитель ЛНР

Контакт с украинскими формированиями на заводе "Азот" установлен. Ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан. По словам представителей ЛНР, сейчас на предприятии может находиться до пятисот безоружных людей.

Если они смогут покинуть подземелья, а боевики сдадутся, им гарантируют жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями. Ответа переговорщики пока не получили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.