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11 мая, 22:30

Политика

США решили надавить на Грузию из-за новостей о возобновлении авиасообщения с РФ

США решили надавить на Грузию из-за новостей о возобновлении авиасообщения с РФ

Премьер Грузии позитивно оценил решение России об отмене визового режима

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США решили надавить на Грузию из-за новостей о возобновлении авиасообщения с Россией. В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон допускает возможность введения санкций против грузинских компаний, которые будут обслуживать российские самолеты.

В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили позитивно оценил решение России об отмене виз и возобновлении авиасообщения. Он раскритиковал призывы западных партнеров не торговать с Россией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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