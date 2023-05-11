Премьер Грузии позитивно оценил решение России об отмене визового режима

Премьер Грузии позитивно оценил решение России об отмене виз и возобновлении рейсов. Ираклий Гарибашвили отметил, что в РФ живут около миллиона граждан Грузии. Это облегчит их передвижение, деловую деятельность и позволит беспрепятственно видеться с родными.

В условиях инициированных Западом санкций грузинский премьер привел в пример Ереван и Баку, а также Турцию, ОАЭ и Израиль. Все эти страны имеют прямое авиасообщение с Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.