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11 мая, 19:30

Политика

Премьер Грузии позитивно оценил решение России об отмене визового режима

Премьер Грузии позитивно оценил решение России об отмене визового режима

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Премьер Грузии позитивно оценил решение России об отмене виз и возобновлении рейсов. Ираклий Гарибашвили отметил, что в РФ живут около миллиона граждан Грузии. Это облегчит их передвижение, деловую деятельность и позволит беспрепятственно видеться с родными.

В условиях инициированных Западом санкций грузинский премьер привел в пример Ереван и Баку, а также Турцию, ОАЭ и Израиль. Все эти страны имеют прямое авиасообщение с Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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