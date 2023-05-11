Новости часа: МИД РФ выступил против продления и расширения зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия выступает против расширения или бесконечного продления зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год. Об этом сообщили в Минздраве.

Столичные велосипедисты с начала года попадали в аварии в полтора раза чаще водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это данные ГИБДД.