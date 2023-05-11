Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 18:30

Политика

Новости часа: МИД РФ выступил против продления и расширения зерновой сделки

Новости часа: МИД РФ выступил против продления и расширения зерновой сделки

ВС РФ продолжили вести наступление в западной части Артемовска – Минобороны

Новости часа: премьер Грузии прокомментировал отмену визового режима Россией

Премьер Грузии надеется, что Запад с пониманием отнесется к решению торговать с РФ

В Минобороны РФ опровергли сообщение о сбитой ракете "Кинжале" в зоне СВО

ВС РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ в зоне СВО

Новости часа: синоптики пообещали грозу и сильный ветер в столице 11 мая

Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности – СМИ

Минобороны РФ рассказало о боях на окраинах Артемовска в ДНР

Новости часа: взрыв произошел в центре Милана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия выступает против расширения или бесконечного продления зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

Обучение по восьми специальностям среднего медобразования сократят на год. Об этом сообщили в Минздраве.

Столичные велосипедисты с начала года попадали в аварии в полтора раза чаще водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это данные ГИБДД.

Читайте также
политикаобразованиеобществотранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика