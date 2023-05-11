ВС РФ продолжили вести наступление в западной части Артемовска – Минобороны

Российские штурмовые отряды продолжили вести наступление в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска оказывают им поддержку и сковывают подразделения ВСУ на флангах.

Тем временем авиация и артиллерия разгромили противника у населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Большие потери у ВСУ и на других направлениях.

За сутки войска РФ уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами. В Херсонской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, а также перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и поразили 12 украинских беспилотников.

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