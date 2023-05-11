Премьер Грузии надеется, что Запад с пониманием отнесется к решению торговать с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что европейские партнеры с пониманием отнесутся к решению республики не прекращать торговлю с Россией, так как руководство страны исходит из своих интересов. Кроме того, он призвал другие страны установить безвизовый режим с республикой.

Ранее Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, действовавший с лета 2019 года. Кроме того, российский лидер отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии: теперь они могут находиться в РФ до 90 дней без необходимости оформления визы.