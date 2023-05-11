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Политика

Минобороны РФ рассказало о боях на окраинах Артемовска в ДНР

Минобороны РФ рассказало о боях на окраинах Артемовска в ДНР

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Минобороны РФ рассказало о боях на окраинах Артемовска в Донецкой Народной Республике. Известно, что скопления украинских войск и техники наблюдается в пригородах Ступочки и Красное.

По данным российского военного ведомства, подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение соединениям 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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