Минобороны РФ рассказало о боях на окраинах Артемовска в Донецкой Народной Республике. Известно, что скопления украинских войск и техники наблюдается в пригородах Ступочки и Красное.

По данным российского военного ведомства, подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение соединениям 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24