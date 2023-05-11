13:30Политика
Эксперт сообщил, какая техника РФ может противостоять ракетам большой дальности в зоне СВО
Поставки Великобританией Киеву ракет большой дальности потребуют адекватного ответа российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, как эти ракеты могут повлиять на контрнаступление в зоне СВО. Эксперт также сообщил, какая российская техника может противостоять этим ракетам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.