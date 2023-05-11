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Политика

Эксперт сообщил, какая техника РФ может противостоять ракетам большой дальности в зоне СВО

Эксперт сообщил, какая техника РФ может противостоять ракетам большой дальности в зоне СВО

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Поставки Великобританией Киеву ракет большой дальности потребуют адекватного ответа российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, как эти ракеты могут повлиять на контрнаступление в зоне СВО. Эксперт также сообщил, какая российская техника может противостоять этим ракетам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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