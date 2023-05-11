07:45Политика
Словакия может отказаться от поддержки киевского режима после парламентских выборов
Словакия может полностью отказаться от поддержки Киевского режима после парламентских выборов. Об этом сообщили британские СМИ. По их данным, наибольшие шансы прийти к власти в Братиславе имеет оппозиционная партия SMER во главе с бывшим премьером Словакии Робертом Фицо, который постоянно критикует политику Запада по отношению к Украине.
Кроме того, согласно опросам, более половины словаков выступают за успех российской армии в спецоперации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.