Словакия может полностью отказаться от поддержки Киевского режима после парламентских выборов. Об этом сообщили британские СМИ. По их данным, наибольшие шансы прийти к власти в Братиславе имеет оппозиционная партия SMER во главе с бывшим премьером Словакии Робертом Фицо, который постоянно критикует политику Запада по отношению к Украине.

Кроме того, согласно опросам, более половины словаков выступают за успех российской армии в спецоперации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.