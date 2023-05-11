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Политика

Словакия может отказаться от поддержки киевского режима после парламентских выборов

Словакия может отказаться от поддержки киевского режима после парламентских выборов

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Словакия может полностью отказаться от поддержки Киевского режима после парламентских выборов. Об этом сообщили британские СМИ. По их данным, наибольшие шансы прийти к власти в Братиславе имеет оппозиционная партия SMER во главе с бывшим премьером Словакии Робертом Фицо, который постоянно критикует политику Запада по отношению к Украине.

Кроме того, согласно опросам, более половины словаков выступают за успех российской армии в спецоперации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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