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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу ударных вертолетов Ка-52

Минобороны РФ показало боевую работу ударных вертолетов Ка-52

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ВС РФ поразили пункт управления бригады теробороны ВСУ в ДНР

Экипажи "Аллигаторов" уничтожили пункт управления ВСУ и бронетехнику противника на одном из направлений в зоне СВО. Боевую работу ударных вертолетов Ка-52 показали в Минобороны РФ.

Российские военные поразили ракетами класса "воздух – земля" укрепленные позиции украинских подразделений. Кроме боевых вылетов, армейская авиация выполняет и другие задачи: сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы, а также поддерживает с воздуха сухопутные войска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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