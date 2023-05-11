Минобороны РФ показало боевую работу ударных вертолетов Ка-52

Экипажи "Аллигаторов" уничтожили пункт управления ВСУ и бронетехнику противника на одном из направлений в зоне СВО. Боевую работу ударных вертолетов Ка-52 показали в Минобороны РФ.

Российские военные поразили ракетами класса "воздух – земля" укрепленные позиции украинских подразделений. Кроме боевых вылетов, армейская авиация выполняет и другие задачи: сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы, а также поддерживает с воздуха сухопутные войска.

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