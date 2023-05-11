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Политика

Украина запросила три тысячи дронов у Запада для своей армии – СМИ

Украина запросила три тысячи дронов у Запада для своей армии – СМИ

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Власти Украины запросили как минимум 3 тысячи дронов у Запада для своей армии. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что такое количество аппаратов необходимо, чтобы уничтожить российскую инфраструктуру вдоль линии фронта. Об этом сообщили РИА Новости.

Михаил Подоляк уточнил, что ВСУ интересуют объекты, находящиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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