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Политика

Российские десантники уничтожили украинские опорные пункты в зоне проведения СВО

Российские десантники уничтожили украинские опорные пункты в зоне проведения СВО

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Тульские десантники артиллерийским ударом уничтожили украинские опорные пункты в лесополосе. По позициям противника отработали из самоходных гаубиц "Гвоздика".

Боевые расчеты получили координаты целей от операторов беспилотников. С их помощью корректировали огонь. После нескольких залпов десантники оперативно сменили позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Военные корреспонденты показали, что происходит в поселке Каменка, освобожденном бойцами 1-го Донецкого армейского корпуса. Населенный пункт находится на подступах к Авдеевке, где идут бои. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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