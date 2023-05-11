Российские десантники уничтожили украинские опорные пункты в зоне проведения СВО

Тульские десантники артиллерийским ударом уничтожили украинские опорные пункты в лесополосе. По позициям противника отработали из самоходных гаубиц "Гвоздика".

Боевые расчеты получили координаты целей от операторов беспилотников. С их помощью корректировали огонь. После нескольких залпов десантники оперативно сменили позиции, чтобы не попасть под ответный удар.



Военные корреспонденты показали, что происходит в поселке Каменка, освобожденном бойцами 1-го Донецкого армейского корпуса. Населенный пункт находится на подступах к Авдеевке, где идут бои. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.