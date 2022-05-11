СК РФ предъявил обвинение четверым украинским военнослужащим за обстрел Донбасса

Российские следователи предъявили обвинение четверым украинским военнослужащим за обстрел Донбасса. Речь идет о нескольких населенных пунктах в Донецкой народной республике, где находились мирные жители. В списке также Мариуполь.

Все обвиняемые задержаны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.