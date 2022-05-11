В Минобороны РФ сообщили о новых фактах работы с биологическим оружием на Украине

Новые факты работы с биологическим оружием обнаружили на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Данные, собранные в ходе спецоперации показывают, что Украина является испытательным полигоном.

В лабораториях изучали, насколько жители конкретных регионов устойчивы к самым опасным заболеваниям. Среди них, например, есть вирусы холеры и чумы. Исследования, по данным Минобороны, напрямую финансируются из бюджета США.

Кроме того, в эту схему вовлечены крупные зарубежные фармкомпании, в том числе Pfizer, Moderna и Merck. Часть экспериментов ставили над людьми в местной больнице, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

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