Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Около 1,5 тысячи компаний РФ с 1 июля могут пользоваться особым порядком уплаты налогов, рассказали в ФНС.

Историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.