Россия потребовала официальных извинений от Польши в связи с нападением на посла РФ 9 мая

Россия требует официальных извинений от властей Польши в связи с нападением на посла РФ 9 мая. Об этом заявили в МИД РФ.

Центробанк повысил курс доллара на 12 мая до 68,84 рубля, курс евро – до 72,63 рубля.

Генсек ООН заявил, что намерен продолжить контакты с руководством РФ по ситуации на Украине.