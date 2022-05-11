Более 90 украинских объектов уничтожила российская авиация за ночь – Минобороны РФ

Российская авиация за ночь уничтожила 93 украинских объекта, в том числе три склада боеприпасов и два пункта управления. Об этом рассказали в Минобороны.



Следственный комитет России в рамках уголовных дел установит обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых сообщило МО РФ. Речь идет, в том числе, об убийстве мирных жителей, удерживания людей в качестве живого щита, а также размещения националистами опорных пунктах в школах и жилых домах.

С начала проведения специальной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2 998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1 455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 808 единиц специальной военной автомобильной техники.

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