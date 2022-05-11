Посол США Салливан не дал комментариев о своем визите в МИД РФ

Послы США и Польши покинули здание МИД России. Об этом сообщили СМИ. Посол США Джон Салливан пробыл в ведомстве около 20 минут и затем вышел, не давая комментариев по поводу своего визита.

Известно также, что посол Польши был вызван в МИД после нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Это подтвердили в российском ведомстве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.