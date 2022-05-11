Москва отреагирует на инцидент с послом РФ в Варшаве 9 мая в зависимости от реакции Польши

Москва примет решение о реакции на инцидент с послом РФ в Варшаве 9 мая в зависимости от реакции Польши на требования России. Об этом сообщили в МИД РФ.

Посол Польши в Москве был вызван в МИД РФ в связи с нападением на российского посла в Варшаве 9 мая. Об этом сообщили в ведомстве.