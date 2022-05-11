ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник

Система ПВО в Курской области сбила беспилотник в приграничной зоне. Пострадавших и разрушений нет. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Потепление и майские грозы ждут Москву в конце рабочей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Еврокомиссия через две недели предложит признать обход санкций против России преступлением в ЕС, сообщают СМИ.