РФ надеется на прекращение продвижения однополярного мира Западом после спецоперации – МИД

Россия рассчитывает, что конец спецоперации на Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД РФ рекомендует россиянам на Шри-Ланке не покидать места проживания до окончания комендантского часа.

В Москве разработали уникальную технологию упрочнения деталей для промышленности, сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики.