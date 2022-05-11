Венгрия поддержит эмбарго на нефть из РФ, если Еврокомиссия решит последующие проблемы

Венгрия готова поддержать запрет на импорт российской нефти, но лишь в том случае, если Еврокомиссия (ЕК) предложит решение проблем, которые могут возникнуть в этом случае. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, отметив, что у Брюсселя пока не было соответствующих предложений.

По словам министра, эмбарго не должно распространяться на поставки нефти, поступающие в Венгрию по трубопроводу.