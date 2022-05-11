Российские средства ПВО за ночь уничтожили 9 беспилотников на Украине

Российские средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников на Украине. Один из них – около острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ.

Коронавирус в России спал, но не исчез. В данный момент болеют более 100 тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Правила приема в вузы по квоте детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, вступят в силу с нового учебного года, рассказали в Минобрнауки.