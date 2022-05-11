Российская авиация поразила 93 военных объекта на Украине за ночь

Авиация РФ за ночь уничтожила 93 украинских объекта, в том числе три склада боеприпасов и два пункта управления. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Российская артиллерия нанесла удар по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктам управления, четырем позициям зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складам боеприпасов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

