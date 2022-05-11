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Политика

07:45

Главы пяти регионов РФ объявили, что покинут свои посты

политикарегионыпроисшествияобществошоу-бизнесвидеоНикита ПименовЕкатерина Фоменкокультура

Главы пяти регионов России накануне с разницей в несколько часов сообщили, что покидают свои посты. Выборы глав пяти российских регионов, руководители которых подали в отставку, должны пройти 11 сентября. Об этом сообщили в Центризбиркоме. Пока же их места займут временно исполняющие обязанности. Указ об их назначении подписал Владимир Путин.

В Красноярском крае поход в горы чуть не окончился трагедией. Группа туристов поднималась на хребет Борус. Экстремалы дошли до вершины, но на обратном пути одна из туристок поскользнулась и получила травмы. Для эвакуации женщины спасатели задействовали вертолет Ми-8. Из-за крутых склонов он не мог нигде приземлиться. На место спускались беспарашютным способом. Пострадавшей оказали первую помощь и подняли в вертолет на лебедке. Женщину доставили к врачам в Абакан.

Во Владивостоке разгорелся скандал. Максим Фадеев удивил своих поклонников, заявив, что он ничего не слышал про свой концерт 20 мая. В конце месяца артист собирается выступать в Екатеринбурге, а в Приморье заезжать не намерен, хотя билеты на его шоу продаются там уже не первый месяц. После комментариев в соцсетях музыкант опубликовал в Telegram и свое обращение. Организаторы шоу сейчас пытаются разобраться в ситуации и уверяют, что в любом случае интересы тех, кто купил билеты, не пострадают. Пока известно, что Фадеев должен был дать концерт во Владивостоке в 2021 году. Но выступление перенесли из-за коронавирусных ограничений.

Жители Омска наблюдали смерч на одной из улиц. Столб песка и пыли высотой с восьмиэтажку вращался у обочины дороги. При этом он не помешал ни машинам, ни пешеходам: вихрь из песка развеялся буквально за пару минут.

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