Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры"

Российские зенитные ракетные системы С-400, временно развернутые на территории Белоруссии, могут остаться в республике насовсем. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Также белорусский президент рассчитывает и на несколько комплексов "Искандер". Подразделения были в срочном порядке приведены в боевую готовность после того, как Украина сформировала у белорусских границ группировку численностью около 20 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

