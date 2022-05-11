Российские военные сорвали попытки ВСУ захватить остров Змеиный

Российские военные сорвали масштабную операцию ВСУ у острова Змеиный. При попытке штурма острова накануне 9 Мая Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотников и три десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.

При этом многие военные эксперты считают, что с военной точки зрения попытка захватить остров была абсолютно бессмысленной. По их мнению, украинское командование просто хотело одержать хоть какую-то победу во время празднования 9 Мая, но в итоге атака на остров обернулась для них катастрофой, доложили в Минобороны России.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.