Палата представителей США одобрила выделение дополнительной помощи Украине

Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что Америка уже потратила все деньги, которые выделялись на поставки оружия Киеву, поэтому нужно как можно быстрее ассигновать на это новую сумму.

Изначально речь шла о 33 миллиардах, но Штаты потратят на поддержку Украины на 7 миллиардов больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.