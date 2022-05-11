С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали почти 9 тыс человек

С Украины и из Донбасса за сутки эвакуированы почти 9 тысяч человек, за все время – 1,2 миллиона человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Новые консультации по оказанию военной помощи Украине могут пройти в мае. Об этом заявили в Пентагоне США.

Депутат Госдумы Алексей Волоцков предлагает создать новый турмаршрут – "Патриотическое кольцо России".