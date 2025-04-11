Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ на Белгородском направлении. Между тем в Сумской области они вытеснили ВСУ из населенного пункта Журавка.

Всего по данным Минобороны России, за время проведения СВО уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета и более 50 тысяч беспилотников ВСУ. Противник потерял больше 22 тысяч танков и боевых машин и 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

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