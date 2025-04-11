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11 апреля, 11:30

Политика

Лавров сообщил о предложении России по выводу "Аэрофлота" из-под санкций

Лавров сообщил о предложении России по выводу "Аэрофлота" из-под санкций

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций. Это должно стать шагом к восстановлению прямого авиасообщения между странами. По словам министра, российская сторона напомнила о предложении на недавней встрече в Стамбуле, но ответа пока не получила.

Кроме того, Лавров сообщил о продолжающемся диалоге по конфликту на Украине. По его словам, команда президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность к обсуждению и признает необходимость переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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