Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 13:30

Политика

Новости мира: МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок на Ближний Восток

Новости мира: МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок на Ближний Восток

ВСУ применили химическое оружие в зоне проведения СВО

Специалисты круглосуточно работают в пострадавшей от наводнения Оренбургской области

Новости мира: Израиль может нанести удар по ядерным объектам в Иране

ВС Украины стали перебрасывать резервы в Часов Яр

Новости мира: президент Финляндии призвал продолжить бои на Украине

Российские FPV-дроны увеличили дальность до 130 км

Новости мира: на выборах президента Словакии победил противник военной помощи Киеву

Новости мира: три человека погибли после взрыва на стрельбище в Грузии

В Минобороны показали, как проходит подготовка штурмовых подразделений

МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок на Ближний Восток. Это касается Израиля, Ливана и палестинских территорий. Напряженная обстановка в регионе сохраняется. На ливано-израильской границе регулярно случаются столкновения.

В Великобритании произошла массовая подделка почтовых марок, пишут местные СМИ. Китайские копии оказались в официальных магазинах. В некоторых случаях письма не доходят до адресатов. Кроме того, за использование копий положен штраф – 5 фунтов стерлингов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика