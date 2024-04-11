Новости мира: МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок на Ближний Восток

МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок на Ближний Восток. Это касается Израиля, Ливана и палестинских территорий. Напряженная обстановка в регионе сохраняется. На ливано-израильской границе регулярно случаются столкновения.

В Великобритании произошла массовая подделка почтовых марок, пишут местные СМИ. Китайские копии оказались в официальных магазинах. В некоторых случаях письма не доходят до адресатов. Кроме того, за использование копий положен штраф – 5 фунтов стерлингов.

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