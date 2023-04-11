11 апреля, 23:35Политика
Новости часа: СК РФ расследует факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке
Следственный комитет будет расследовать факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Российские силы успешно продолжают окружение Авдеевки в ДНР, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.
Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана на Камчатке.
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