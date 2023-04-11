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11 апреля, 23:35

Политика

Новости часа: СК РФ расследует факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке

Новости часа: СК РФ расследует факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке

Новости часа: в Стамбуле не смогли согласовать инспекции по зерновой сделке

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Российская авиация совершила 11 вылетов в районе Артемовска за сутки

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Минобороны РФ заявило, что отряды ЧВК "Вагнер" продолжают бои за кварталы в Артемовске

Более 70% территории Артемовска находятся под контролем ВС РФ – Пушилин

В Белом доме заявили, что не знают, из-за кого произошла утечка секретных документов

Следственный комитет будет расследовать факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Российские силы успешно продолжают окружение Авдеевки в ДНР, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана на Камчатке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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