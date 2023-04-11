Новости часа: СК РФ расследует факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке

Следственный комитет будет расследовать факт обстрела пассажирского автобуса в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Российские силы успешно продолжают окружение Авдеевки в ДНР, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

Минэкономразвития рекомендует туристам отказаться от поездок в зону извержения вулкана на Камчатке.

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