Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине.

В Минобороны заявили, что российские штурмовики ведут ожесточенные бои за центральные кварталы города, оттесняя боевиков к западным окраинам. На флангах поддерживают десантники. Мощные удары наносит артиллерия, ракетные войска, а с неба атакует авиация.

Только за сутки ВСУ лишись здесь более 450 военных и двух десятков техники. Большие потери у украинской армии и на других направлениях.

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