Российская авиация совершила 11 вылетов в районе Артемовска за сутки

Российская армейская авиация совершила 11 вылетов в районе Артемовска за сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ. Военные летчики поддерживают действия штурмовых отрядов в ходе боев. Также сообщается, что ВСУ были оттеснены к западным кварталам Артемовска на донецком направлении.

В ведомстве добавили, что за сутки украинские потери в данном городе составили более 450 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.