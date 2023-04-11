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17:30

Политика

Российская авиация совершила 11 вылетов в районе Артемовска за сутки

Российская авиация совершила 11 вылетов в районе Артемовска за сутки

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ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске – Пушилин

Российская армейская авиация совершила 11 вылетов в районе Артемовска за сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ. Военные летчики поддерживают действия штурмовых отрядов в ходе боев. Также сообщается, что ВСУ были оттеснены к западным кварталам Артемовска на донецком направлении.

В ведомстве добавили, что за сутки украинские потери в данном городе составили более 450 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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