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Политика

Более 70% территории Артемовска находятся под контролем ВС РФ – Пушилин

Более 70% территории Артемовска находятся под контролем ВС РФ – Пушилин

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Пушилин заявил, что Артемовск обязательно будет отстроен заново

Российская армия уверенно освобождает Артемовск, рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, более 70% территории города находятся контролем военных РФ, а над зданием администрации развевается российский триколор.

Между тем киевские власти не перестают делать громкие заявления о том, что они готовятся к масштабному контрнаступлению. Почему военные эксперты относятся к этим словам довольно скептически?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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