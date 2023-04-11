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Политика

Бойцы спецназа "Ахмат" заявили о готовности отразить возможные контратаки ВСУ в Донбассе

Бойцы спецназа "Ахмат" заявили о готовности отразить возможные контратаки ВСУ в Донбассе

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Спецназ "Ахмат" готов отразить возможные контратаки украинской армии под Кременной в Донбассе. По словам бойцов и их командиров, ситуация находится под полным контролем, а если ВСУ удастся организовать контрнаступление, о котором в Киеве так много говорят, никакого реального результата это не даст.

По рассказам бойцов "Ахмата", ВСУ даже не успевают забирать с поля боя своих погибших – часто их так и бросают в окопах. Эвакуируют только тела иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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