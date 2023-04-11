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Байден будет баллотироваться на новый президентский срок – СМИ

Байден будет баллотироваться на новый президентский срок – СМИ

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Действующий президент США Джо Байден будет баллотироваться на новый президентский срок. В этом уверены обозреватели телеканала NBC. По их данным, действующий глава Белого дома не будет спешить с официальным объявлением о старте предвыборной компании 2024 года.

Тем не менее, отмечают политологи, сама компания Байдена уже начинает обретать форму. В частности, стало известно, что Байден намерен сотрудничать с популярными блогерами, в том числе на платформе TikTok. И это при том, что ранее власти более половины штатов частично или полностью запретили пользоваться TikTok на служебных устройствах из-за угрозы утечки данных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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