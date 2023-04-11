В Болгарии заявили, что не собираются бесплатно передавать Киеву истребители

Болгария не будет дарить Украине истребители. Об этом заявили в Минобороны страны. Ранее телеканал CNN сообщал, что София готова безвозмездно передать Киеву несколько МиГ-29, но в болгарском военном ведомстве назвали это слухами.

Это не первая поставка самолетов, на которую в ВСУ рассчитывали, но которую никто не собирается осуществлять. К примеру, советник командования украинских ВВС Юрий Игнат говорил, что киевские власти хотят получить от США истребители F-16. Но в США передачу Украине этих самолетов назвали чрезмерно затратной и нецелесообразной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.