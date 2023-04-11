ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске – Пушилин

Украинская армия несет в Артемовске катастрофические потери. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. 10 апреля он побывал в городе, за который продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, он сообщил, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Пушилин подчеркнул, что пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, поскольку в западной части города еще идут ожесточенные бои.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.