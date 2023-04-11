Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Политика

ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске – Пушилин

ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске – Пушилин

Минобороны заявило о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

Риски бесконтрольного распространения оружия растут – Небензя

Пушилин заявил, что Артемовск обязательно будет отстроен заново

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Россия вернула 106 военных из украинского плена – Минобороны

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

В Минобороны заявили о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Украинская армия несет в Артемовске катастрофические потери. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. 10 апреля он побывал в городе, за который продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, он сообщил, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Пушилин подчеркнул, что пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, поскольку в западной части города еще идут ожесточенные бои.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНикита ПименовЕлизавета ЯкушеваИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика