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Политика

Минобороны заявило о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

Минобороны заявило о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

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В Минобороны сообщили, что 106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории. Их уже доставили в Москву.

По словам специалистов, в плену военным грозила смертельная опасность, поскольку ВСУ не соблюдают никакие международные гуманитарные нормы и правила. В данный момент освобожденными бойцами занимаются медики.

В Москве военнослужащие пройдут углубленное медицинское обследование и получат всю необходимую помощь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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