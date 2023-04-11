Минобороны заявило о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

В Минобороны сообщили, что 106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории. Их уже доставили в Москву.

По словам специалистов, в плену военным грозила смертельная опасность, поскольку ВСУ не соблюдают никакие международные гуманитарные нормы и правила. В данный момент освобожденными бойцами занимаются медики.

В Москве военнослужащие пройдут углубленное медицинское обследование и получат всю необходимую помощь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.