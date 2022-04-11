Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине. Она призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. При этом Россия, по словам министра, никогда не будет занимать подчиненное положение.

Лавров прокомментировал и слова главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о намерении ЕС "выиграть войну на поле боя". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.