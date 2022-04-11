Москва не изменит свою позицию по Украине из-за высылки дипломатов – Захарова

Москва не изменит свою позицию по Украине из-за высылки российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До 80% жизненно важных лекарств с различной степенью локализации производят в РФ, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Приложение банка "Открытие" пропало из App Store и Google Play.

