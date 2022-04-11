Эксперт прокомментировала переговоры Путина и канцлера Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер стал первым европейским лидером, который встретился с Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине. Переговоры прошли в Ново-Огареве без участия журналистов.

Немецкая пресса сообщила, что канцлер Австрии не испытал оптимизма. В Кремле рассказали, что беседа по нынешним меркам была непродолжительной – 1,5 часа.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала состоявшиеся переговоры лидеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.