Политолог оценил итоги переговоров Путина и канцлера Австрии

Переговоры были открытыми, но жесткими – так встречу с Владимиром Путиным прокомментировал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Политики встречались в Ново-Огареве. Как заявили в Кремле, беседа по нынешним меркам была непродолжительной – полтора часа.

Итоги встречи оценил политолог Виталий Волчков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.