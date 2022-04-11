Отправка оружия на Украину не принесет мир – зампостпред Китая при ООН

Отправка оружия на Украину не принесет мир. Об этом заявил зампостпреда Китая при ООН.

Среди шести погибших при взрыве газа в Ступине трое детей, рассказали в СК.

Западное оружие для Украины поставляется 8–10 авиарейсами в день, сообщил Пентагон.