ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов – представительство ДНР

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран.

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