МИД России не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке – Лавров

МИД России не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке. Об этом заявил Сергей Лавров.

Глава министерства ранее назвал политику Запада в отношении РФ озлобленной и остервенелой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.