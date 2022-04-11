МИД РФ рекомендовал своим дипломатам за рубежом не выходить в город поодиночке

МИД РФ не рекомендует своим дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке. Об этом сообщил Сергей Лавров.

Канада вводит дополнительные санкции в отношении оборонно-промышленного сектора РФ.

Канатную дорогу в Москве 11 апреля закрыли на техническое обслуживание до 19 апреля.

